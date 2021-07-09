В Коми продлили ограничения из-за COVID-19

В Республике Коми до 16 августа продлевается введенный ранее в регионе режим повышенной готовности, это следует из текста указа, опубликованного на региональном портале правовых актов.

В частности, в регионе нельзя проводить дискотеки, должны быть закрыты ночные клубы. Культурно-зрелищные мероприятия проходят с ограничениями, во всех общественных местах действует требование о масочном режиме и социальной дистанции.

Также в документе указано, что до 6 августа первым компонентом вакцины должны быть привиты сотрудники предприятий, подлежащие обязательной вакцинации. Региональному минздраву поручено создать все условия для иммунизации работников.

За минувшие сутки в Коми было выявлено 284 новых случая коронавирусной инфекции. Это вызывает серьезную озабоченность у региональных властей. Сейчас в больницах региона для приема пациентов с коронавирусом развернуто 2,4 тысячи коек. В связи с подъемом заболеваемости в Усинске в местной больнице оборудовано еще 70 дополнительных инфекционных мест. Но резервов для увеличения коек в стационарах осталось не так много.