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09.07.2021 06:58
Рубрика: Общество

Коронавирус нашел способ обходить антитела

Текст: Алексей Иванов

Так называемый калифорнийский эпсилон-штамм коронавируса CAL.20C приобрел три мутации, благодаря которым эффективность антител против него существенно снизилась. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Science.

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Этот вариант SARS-CoV-2 впервые был зафиксирован в Калифорнии еще в мае прошлого года, после чего разделился на две линии (B.1.427 и B.1.429) и стал широко распространяться в США. Позже он был обнаружен в 34 других странах.

Ученые обнаружили у эпсилон-штамма как минимум три важные мутации в спайковом белке (с помощью него вирус прикрепляется к клеткам человека). Они позволяют коронавирусу полностью уклоняться от специфических моноклональных антител, используемых в американских клиниках, и снижать эффективность антител из плазмы вакцинированных людей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале Science Daily.

Одна из трех мутаций в варианте эпсилон повлияла на рецептор-связывающий домен на гликопротеине шипа. Эта мутация снижает нейтрализующую активность 14 из 34 нейтрализующих антител, специфичных к этому домену. Две другие из трех мутаций в варианте затронули N-концевой домен (N-terminal domain, NTD) гликопротеина шипа. Это привело к полной потере нейтрализации 10 из 10 протестированных антител, специфичных к NTD.

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Отметим, что в своем исследовании ученые сравнивали эффективность антител против калифорнийского варианта коронавируса в сравнении с европейским, распространенным в начале пандемии (G614 S). Для этого они использовали плазму пятнадцати человек, получивших две дозы вакцины Moderna, и пятнадцати человек, получивших две дозы вакцины Pfizer/BioNtech. Забор материала производился между 7 и 27 днями после иммунизации. Нейтрализующая эффективность плазмы против CAL.20C оказалась в среднем в 2,2-2,5 раза ниже, чем против европейского варианта вируса.

Также исследователи проанализировали плазму девяти выздоравливающих доноров, у которых возник симптоматический COVID-19 в начале 2020 года, собранную через 15-28 дней после появления симптомов. Ее эффективность для нейтрализации B.1.427 и B.1.429 была снижена в 3,4 раза по сравнению с G614 S. Эти данные подчеркивают более высокое качество ответов антител, вызванных вакцинацией, по сравнению с перенесенным заболеванием, и их повышенную устойчивость к мутациям.

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