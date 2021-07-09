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9 июля 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 7 июля 2021 года № 216-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 7 июля 2021 г.
Опубликован 9 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг) следующие изменения:

1) подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, боулинга, спорт-баров, иных развлекательных и досуговых заведений.

2.2. Функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, караоке, проведение тематических вечеринок, концертов, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий на предприятиях общественного питания.":

3) дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. Функционирование предприятий общественного питания с 23.00 до 6.00, зон питания в торговых центрах (фуд-кортов), за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов.";

4) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Функционирование предприятий общественного питания возможно при условии заполняемости зала обслуживания для посетителей не более чем на 50 % от общего числа посадочных мест.";

5) в подпункте 16.1 пункта 16:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"проведения физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпункте 17.1 пункта 17 настоящего распоряжения, а также проведения на территории Курской области матчей профессиональных спортивных клубов с количеством зрителей не более 25% от вместимости объекта спорта;";

в абзаце пятом слова "не более 50%" заменить словами "не более 25 %";

абзацы третий, четвертый, шестой и седьмой исключить;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.Е. Петухов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, собственниками (балансодержателями) объектов спорта приостановить:

17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных и спортивных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных и спортивных соревнований, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, для лиц младше 18 лет.

При проведении соревнований для лиц старше 18 лет обеспечить присутствие зрителей не более 25% от вместимости объектов спорта (спортивных сооружений) с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Участие спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях (мероприятиях), проводимых на территории Курской области, допускается при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

17.2. Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, объектов спорта, используемых для реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку, объектов спорта, используемых для проведения спортивных соревнований, указанных в подпункте 17.1 настоящего пункта, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к Труду и Обороне", а также объектов спорта (спортивных сооружений), используемых фитнес-клубами, иными физкультурно-спортивными организациями при условии их загрузки не более чем на 25% от их единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

17.3. При отборе на соревнования взрослых спортсменов, тренеров, лиц, сопровождающих команды, а также судей отдавать предпочтение указанным лицам из числа переболевших новой короновирусной инфекцией, имеющих уровень антител в значениях, подтверждающих наличие иммунитета, и вакцинированных против новой короновирусной инфекции.";

7) пункт 20 дополнить подпунктом 20.5 следующего содержания:

"20.5. Организации, индивидуальных предпринимателей, граждан не проводить массовые мероприятия, за исключением мероприятий, указанных в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего распоряжения.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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