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09.07.2021 15:08
Рубрика: Власть

Лавров: Россия не будет вмешиваться в события в Афганистане

Текст: Александр Гасюк
Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану до тех пор пока ситуация развивается внутри этой страны. Но Москву беспокоит потенциальная перспектива "перелива неприятностей" из Афганистана на территорию союзников РФ в регионе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

​"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном - пока это происходит на территории Афганистана - мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", - сказал министр.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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​Напомним, в настоящее время делегация политического офиса движения "Талибан" (организация запрещена в России - прим. "РГ") находится в Москве. В ходе встречи со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым талибы пообещали, что не побеспокоят соседние государства в Центральной Азии. На прошедшей в столице России пресс-конференции они также заявили о готовности гарантировать международному сообществу борьбу с производством наркотиков и наркотрафиком из Афганистана. Также они обозначили свои цели и заявили, что в настоящее время не готовы к встречаться с законным правительством Афганистана, но при этом могут начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.

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