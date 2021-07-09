Лавров: Россия не будет вмешиваться в события в Афганистане

​"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном - пока это происходит на территории Афганистана - мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", - сказал министр.

​Напомним, в настоящее время делегация политического офиса движения "Талибан" (организация запрещена в России - прим. "РГ") находится в Москве. В ходе встречи со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым талибы пообещали, что не побеспокоят соседние государства в Центральной Азии. На прошедшей в столице России пресс-конференции они также заявили о готовности гарантировать международному сообществу борьбу с производством наркотиков и наркотрафиком из Афганистана. Также они обозначили свои цели и заявили, что в настоящее время не готовы к встречаться с законным правительством Афганистана, но при этом могут начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.