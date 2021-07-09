Постановление правительства Ленинградской области от 9 июля 2021 года № 440 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.19.2 после слов "фитнес-центров (фитнес-клубов)" дополнить словами ", дополнительного образования (в том числе в домах культуры)";

пункт 1.20 дополнить абзацем следующего содержания:

""Органам местного самоуправления осуществлять согласование размещения организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями летних террас в течение трех дней.";

пункт 1.23.3 изложить в следующей редакции:

"1.23.3. Работу Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" организовать с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.";

пункт 1.24 изложить в следующей редакции:

"1.24. Поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области:

не допускать с 1 августа 2021 года работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги, к работе при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа;

при выявлении случаев заболевания COVID-19 у работников и (или) получателей социальных услуг вводить ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы.";

дополнить пунктом 1.24.1 следующего содержания:

"1.24.1. Ленинградскому областному государственному казенному учреждению "Центр социальной защиты населения" соблюдать требования, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.24 настоящего постановления, в отношении работников, осуществляющих прием граждан.";

в пункте 1.27:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"1.27. До 1 августа 2021 года в зоне 1 запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий (в том числе религиозных), предусмотренных разделами "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (строка 24 приложения 2 к настоящему постановлению), "Массовые мероприятия" (строка 25 приложения 2 к настоящему постановлению), "Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" (строка 26 приложения 2 к настоящему постановлению). В зоне 2 и зоне 3 проведение массовых мероприятий, предусмотренных строками 24 - 26 приложения 2 к настоящему постановлению, разрешается при наличии у всех участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, и соблюдении требований по ограничению численности участников мероприятий, установленных приложением 2 к настоящему постановлению, при этом в зоне 2 и зоне 3 допускается исследование участников на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.

До 1 августа 2021 года в зоне 1 запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей в зоне 1 в помещениях разрешается при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников единовременно, на открытом воздухе - с численностью участников до 300 человек и количеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований. Проведение мероприятий с участием зрителей: в зоне 2 разрешается при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников единовременно, на открытом воздухе с численностью участников до 500 человек и с количеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований. Проведение мероприятий в зоне 3 разрешается без ограничения численности участников. Проведение мероприятий во всех ограничительных зонах возможно при наличии у участников (в том числе сопровождающих лиц, обслуживающего персонала) документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка), или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа до проведения мероприятия, при этом в зоне 2 и зоне 3 допускается исследование участников на наличие коронавирусной инфекции (СОVID-19) посредством экспресс-теста. ";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

""Обязанность применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) распространяется на посетителей, находящихся в помещениях фитнес-центров (фитнес-клубов) и плавательных бассейнов, в помещениях организаций, оказывающих банные услуги, организаций общественного питания, парикмахерских и салонов красоты. Исключением является непосредственно момент предоставления услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты невозможно.";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, указанными в приложении 3 к настоящему постановлению, за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), работников сферы здравоохранения, транспорта, торговли, педагогических работников."";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

""Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, и иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания в муниципальных образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению: к зоне 1 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 10 человек; к зоне 2 -при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 15 человек, и при условии применения во всех зонах средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при наличии у участников коллективного мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа. Проведение мероприятий в зоне 3 допускается без ограничения численности участников с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением.";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у которых 60 и более процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19 или 80 процентов работников (от фактической численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.";

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев."";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Требование о наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа, не распространяется на лиц, не достигших 18-летнего возраста.";

приложение 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить в следующей редакции:

"Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573





Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению





в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 3 (Зона 1) слово ""Приозерский" исключить;

графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Приозерский";

строку 2 изложить в следующей редакции:

строку 4 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой 7.1 следующего содержания:

строки 10 и 11 изложить в следующей редакции:

строки 19 и 20 изложить в следующей редакции:

строку 22 изложить в следующей редакции:

строки 27 и 28 изложить в следующей редакции:





дополнить строкой 32 следующего содержания:

в приложении 4 (Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19) в строке 7 слова ""имеющих результат лабораторного исследования, подтверждающего наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не позднее чем месяц назад" заменить словами ""перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев"".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июля 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







