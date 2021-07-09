В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения

В Ленобласти из-за непростой эпидемической ситуации ввели новые ограничения. В первую очередь они коснутся районов, где выявляется больше всего заболевших.

Такие районы в Ленобласти относят к "красной зоне". До 1 августа там запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, без зрителей спортсмены могут посоревноваться, но только при условии, что они представят сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий ранее перенесенную болезнь.

Точно такие же подтверждающие документы с 1 августа должны будут предоставлять и сотрудники всех социальных учреждений.

Максимальное число участников на банкетах не должно превышать 10 человек, такое же требование вводится и для ЗАГСов.

Все ярмарки отменяются, работа детских комнат прекращается, массовые мероприятия в районах "красной зоны" запрещены. В "желтой" и "зеленой" зонах мероприятия проводить разрешили, но участвовать смогут в них лишь те, кто вакцинировался или предоставил справку о перенесенном заболевании.