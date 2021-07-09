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09.07.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Lexus готовит новый GS: это будет что-то невероятное

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lexus Фото: Пресс-служба Lexus
Фото: Пресс-служба Lexus

Больше года прошло с момента прекращения производства Lexus GS, и, кажется, бренд окончательно покинул сегмент седанов бизнес-класса классической компоновки, предпочтя ему расширение гаммы кроссоверов. Но по сообщению интернет-издания Drive, сдача позиции конкурентам может оказаться тактическим маневром Lexus.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Издание утверждает, что для бизнес-класса Lexus готовит не просто новый продукт - новую концепцию. Последние несколько десятилетий автомобили премиум-класса росли в размерах, становились мощнее и использовали все больше ценной древесины и кожи в отделке. Lexus готов сказать "хватит брать, ответственность за судьбу планеты - вот новое благородство".

Преемник седана GS будет первым действительно полноценным автомобилем премиум-класса, использующим в качестве топлива водород. Кроме того, в его отделке применят новые биоразлагаемые композиты и полимеры, а уровень использования вторично перерабатываемых материалов окажется беспрецендентным. Издание настаивает, что производство революционного бизнес-седана, наладят на предприятии Мотомати в Тойота-сити, где прежде выпускали Lexus GS, а ныне водородомобили Toyota Mirai.

Да, выбор площадки обусловлен широкой унификацией Mirai и будущего водородного Lexus, но Lexus получит более производительный электрохимический генератор и более емкие резервуары для водорода (Mirai на полном запасе водорода способен покрыть в среднем около 650 км). По данным Drive, водородный Lexus выйдет примерно через год.

#Lexus