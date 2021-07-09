Известный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон сдался полиции после того, как был объявлен в розыск - как и обещал.

Правда, это не связано с массой обвинений в насилии (включая сексуальное) со стороны нескольких женщин. Речи идёт о деле о нарушении личной неприкосновенности: во время одного из концертов шок-рокер плюнул в лицо оператору, которого нанял снимать своё выступление. Случилось это ещё два года назад. Уголовное дело было возбуждено давно, но с явкой музыкант не спешил, что грозило дополнительными юридическими осложнениями.

Сейчас Мэнсона из полиции отпустили с обязательством не совершать каких-либо правонарушений, не контактировать с пострадавшим и являться на все заседания суда по его делу, сообщает TMZ.