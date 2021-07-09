Минприроды предложило ввести новые штрафы за загрязнение воздуха

Минприроды подготовило законопроект о новых штрафах за загрязнение воздуха. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, ведомство предлагает дополнить статью 8.21 КоАП РФ новыми частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Например, организации будут отвечать за отказ в предоставлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха или за отказ в разработке и реализации планов по достижению квот.

"Минприроды выступает за то, что все - независимо индивидуальный это предприниматель или юридическое лицо - должны ответственно относиться к тому, что попадает от их предприятий в воздух. И в случае нарушений, нести ответственность", - пояснили в Минприроды.

Сейчас законопроект проходит общественные обсуждения. Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать наказания для компаний, недостаточно снижающих вредные выбросы в атмосферу в 12 самых "грязных" российских городах. В список вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В России действует федеральный проект "Чистый воздух". Его цель - снизить к 2024 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в 12 городах-участниках на 902 тысячи тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года.