Новые Opel Mokka и Renault Kangoo проверили краш-тестами

Ассоциация EuroNCAP проверила безопасность двух новинок европейского авторынка - это субкомпактный кроссовер Opel Mokka второго поколения и вэн Renault Kangoo третьей генерации. Обе машины получили по 4 звезды из пяти возможных.

Автомобили испытали по новому протоколу организации, действующему с 2020 года. По нему фронтальный краш-тест проводится не о статичный барьер, а о движущийся навстречу. Скорость и машины, и тележки с препятствием - по 50 км/ч, перекрытие - 50%. Такой тест более точно имитирует встречное авто и позволяет проверять не только травматичность конструкции для пассажиров внутри, но и насколько опасны детали ее передней части для пассажиров второй машины - участницы ДТП.

Построенная на платформе CMP концерна Stellantis Мокка второго поколения недотянула до пятизвездочного рейтинга из-за отсутствия центральной подушки и просчета комплекса превентивной безопасности - автоторможение не распознало в "велосипедисте" препятствия, в результате произошел наезд. Итоговые рейтинги "Мокки" выглядят так: защита взрослых пассажиров - 73%, детей - 75%, травмобезопасность при наезде на пешехода - 58%, комплекс превентивной безопасности - 64%.

Новый Kangoo на модульной платформе Renault-Nissan CMF-C хорошо проявил себя в краш-тестах, картину испортила лишь недостаточная защита при боковом ударе. Автоторможение на Kangoo корректно работает во всех критических ситуациях и распознает препятствия всех типов, в т.ч. пешеходов и велосипедистов. Итоговые рейтинги "Кангу": защита взрослых пассажиров - 78%, детей - 87%, травмобезопасность при наезде на пешехода - 67%, комплекс превентивной безопасности - 72%.

Напомним, новые Opel Mokka и Renault Kangoo появились в 2020 году. Ни одна из двух моделей официально в России не продается, однако Mokka могут начать поставлять в РФ в 2022 году.