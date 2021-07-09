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09.07.2021 19:40
Рубрика: В мире

NYT: Убийство президента Гаити организовал иностранец Майк

Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза два американца гаитянского происхождения организатора преступления. По их словам, это иностранец по прозвищу Майк. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который допрашивал арестованных.

Задержанные также сообщили, что "Майк" говорит по-испански и по-английски.

При этом двое допрошенных американца не признают вины. Они заявили, что их наняли в качестве переводчиков.

Ранее "РГ" сообщала, что одиннадцать человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити, задержаны на территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе.

МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
В мире Северная и Центральная Америка Гаити

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