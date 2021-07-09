Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Одиннадцать человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити, задержаны на территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Спецоперация, которая началась в 16:00 по местному времени, прошла гладко. Сотрудники дипмиссии не мешали силовикам.

"Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надежным партнером Республики Гаити, посольство позволило полицейским провести операцию по поиску подозреваемых", - подчеркивается в распространенном сообщении.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит утром 7 июля в своей резиденции. Супруга политика с огнестрельными ранениями госпитализирована.

По предварительным данным, преступление совершили наемники. Один из них оказался гражданином США. К убийству также могут быть причастны бывшие колумбийские военные. Всего в преступную группу входили 26 человек. Семерых ликвидировали при задержании, пишет ТАСС.