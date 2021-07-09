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Рубрика: В мире

Отставные военные Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити

Бывшие колумбийские военнослужащие могут быть причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. С таким заявлением в четверг выступил министр национальной обороны Колумбии Диего Молано.

Фото: VALERIE BAERISWYL / AFP
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"Интерпол обратился с официальным запросом к правительству и полиции нашей страны о предполагаемых ответственных за это деяние", - цитирует ТАСС видеообращение министра, опубликованное в Twitter. Он отметил, что, по предварительной информации, это граждане Колумбии, отставные военные национальной армии. Диего Молано подчеркнул, что колумбийские власти распорядились оказать немедленное содействие в расследовании убийства.

Накануне вечером Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу преступников, участвовавших в нападении на Моиза, входили не менее 28 человек. Из них 26 - колумбийцы, еще двое - американцы гаитянского происхождения. Семеро нападавших были ликвидированы при задержании, 15 обнаружены, еще несколько преступников разыскиваются.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был фактически расстрелян группой наемников утром 7 июля в своей резиденции. Он получил 12 пулевых ранений, в том числе в голову. При нападении пострадала супруга президента, она получила тяжелые ранения и была госпитализирована в одну из больниц Флориды.

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