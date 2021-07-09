Среди убийц президента Гаити оказались два американца

Убийство совершил защитник детей?

Солажес описывает себя как "сертифицированного дипломатического агента", защитника интересов детей и начинающего политика. Такие данные опубликованы на веб-сайте благотворительной организации, которую он основал в 2019 году во Флориде для помощи выходцам из Гаити. В своей биографии для благотворительной организации Солажес заявил, что работал телохранителем в посольстве Канады в Гаити.

Ранее сообщалось, что семь наемников были убиты в ходе спецоперации. Всего отряд киллеров, убивших президента, состоял из 26 человек, большинство из которых были иностранцы, получившие "внутреннюю помощь". "У меня нет никаких сомнений в том, что у них была внутренняя помощь. На самом деле они были иностранцами, но в то же время мы должны признать, что они также получили некоторую помощь", - сказал в эфире CNN посол Гаити в США Бокчит Эдмонд, добавив, что полиции "нужно продолжить расследование, найти и выявить тех, кто их финансирует, тех, кто заплатил им за совершение этого ужасного акта".

"Мы собираемся привлечь их к ответственности", - сказал Матиас Пьер, министр по выборам в Гаити, когда 17 подозреваемых сидели в наручниках на полу во время пресс-конференции, состоявшей вечером в четверг. Согласно документу, предоставленному Пьером, самому старшему подозреваемому 55 лет, а самому младшему, упомянутому Солажесу, - 35. Временный премьер-министр Клод Жозеф, который принял на себя руководство Гаити, сказал, что боевики говорили на английском и испанском языках в стране, где большинство говорит на французском или гаитянском креольском.

Государственный департамент США заявил, что ему известно о сообщениях о содержании американцев гаитянского происхождения под стражей, но он не может подтвердить или прокомментировать ситуацию.

Толпа хотела сжечь подозреваемых

Свидетели сообщили, что в четверг толпа местных жителей обнаружила двух подозреваемых, прячущихся в кустах в Порт-о-Пренсе, некоторые из очевидцев схватили их и сильно избили. Подоспевшая полиция арестовала мужчин, сообщил журналист Associated Press. Офицеры посадили их в кузов пикапа и уехали, а толпа побежала за ними к ближайшему полицейскому участку.

Оказавшись возле участка, некоторые гаитянцы скандировали: "Они убили президента! Отдайте их нам. Мы сожжем их!". Позже толпа подожгла несколько брошенных автомобилей с пулевыми отверстиями, которые, по их мнению, принадлежали подозреваемым, оказавшимся белыми мужчинами. На машинах не было номерных знаков, а внутри одного из них был пустой ящик от пуль и немного воды.

На пресс-конференции Леон Чарльз призвал людей сохранять спокойствие и позволить полиции делать свою работу, предупредив, что властям нужны "доказательства, которые они уничтожают, в том числе сожженные автомобили".

Официальные лица не сообщили о мотивах убийства, заявив только, что нападение, осужденное основными оппозиционными партиями Гаити и международным сообществом, было совершено "прекрасно обученной и хорошо вооруженной группой".

В Гаити не поверили полиции

Между тем, не все в Гаити поверили доводам полиции. Когда местный журналист Робенсон Джеффрард, написал в Twitter отчет о комментариях начальника полиции, то спровоцировал поток откликов пользователей, выражающих скептицизм. Многие задавались вопросом: как наемники, описанные полицией, могли проникнуть в дом Моиза, минуя его охрану и войти в его спальню, а затем спастись невредимыми, после чего были пойманы, по сути, не имея плана отхода с места столь резонансного преступления.

Судья, участвующий в расследовании, сообщил, что в Моиза стреляли десятки раз, убив контрольным выстрелом в голову, а в его кабинете и спальне был произведен обыск, сообщает гаитянская газета Le Nouvelliste. Судья Карл Генри Дестин сообщил, что следователи обнаружили патроны калибра 5,56 и 7,62 мм между подсобкой и внутри дома. По его словам, дочь Моиза, Джомарли Ховенель, спряталась в спальне своего брата во время нападения, а боевики связали горничную и еще одного работника, по сути, оставив в живых ненужных свидетелей.

Временный премьер-министр Клод Жозеф, который взял на себя руководство Гаити при поддержке полиции и вооруженных сил, ранее введя двухнедельное военное положение, попросил граждан страны снова вернуться к работе, приказав открыть международный аэропорт.

Разгул криминальных банд

По оценке иностранных наблюдателей, в последнее время в Гаити резко возросли инфляция, а также насилие со стороны криминальных группировок, во много из-за того, что еды и топлива стало не хватать. В этой стране 60 процентов гаитянцев зарабатывают менее двух долларов в день. Ситуация усугубляется тем, что после истории диктатуры и политических потрясений Гаити все еще пытается оправиться от разрушительного землетрясения 2010 года и урагана Мэтью в 2016 году. "Сейчас это пустота, и они боятся того, что может случиться с их близкими", - сказала Марлен Бастьен, исполнительный директор движения Family Action Network, группы, которая помогает выходцам с Гаити в сообществе Little Haiti в Майами. Она призвала администрацию президента США Джо Байдена играть гораздо более активную роль в поддержке диалога в Гаити с целью проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов.

Тем временем Совет Безопасности собрался в четверг, чтобы обсудить ситуацию в Гаити, и специальный посланник ООН Хелен Ла Лайм, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН из Порт-о-Пренса, заявила, что Гаити обратилась с просьбой о дополнительной помощи в области безопасности.

Гаити становилось все более нестабильным при Моизе, который столкнулся с жестокими протестами, поскольку критики обвиняли его в попытках накопить больше власти, в то время как оппозиция требовала, чтобы он ушел в отставку. В последние месяцы убитый президент столкнулся с крупными протестами, которые переросли в насилие, поскольку лидеры оппозиции и их сторонники отвергли его планы провести референдум по конституции с предложениями, которые укрепили бы президентскую власть.

Согласно конституции Гаити, Моис должен был быть заменен президентом Верховного суда Гаити, но главный судья на прошлой неделе умер от COVID-19, оставив открытым вопрос о том, кто может по праву унаследовать этот пост.