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09.07.2021 02:52
Рубрика: В мире

Отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек

Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек. Об этом агентству Reuters сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер.

Фото: VALERIE BAERISWYL / AFP
В Гаити разгорелась борьба за власть после убийства президента

Шеф национальной полиции Леон Шарль заявил о задержании шести подозреваемых по делу об убийстве президента. Еще семь наемников были ликвидированы в ходе полицейских операций, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, один из шести официально подозреваемых убийц президента, которых удалось арестовать, оказался гражданином США. Еще один задержанный предположительно является "американским гаитянином".

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был фактически расстрелян группой наемников утром 7 июля в своей резиденции. Он получил 12 пулевых ранений, в том числе в голову. При нападении пострадала только супруга президента Мартин, она также получила огнестрельные ранения и была госпитализирована в одну из больниц Флориды. Дочь во время атаки спряталась в спальне брата.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити РГ-Видео

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