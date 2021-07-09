Опрос: У 25% россиян дорога до дачи равна по времени полету на море

Больше двух часов путь на дачу занимает у 26% респондентов - это дольше, чем перелет из Москвы в Краснодар. Такие данные своего исследования приводит портал Авто.ру.

Согласно опросу, проведенному на портале, в котором приняли участие более тысячи человек по всей стране, чуть больше повезло дачникам, которые преодолевают путь в среднем за полтора-два часа, - таких 16%. Еще меньше времени тратят 15% респондентов - час-полтора максимум. До часа дорога занимает у 42% дачников, из них 17% добираются в течение 30 минут. Абсолютное большинство - 57% опрошенных - тратят на дорогу на дачу больше часа.

Пробки - основная причина долгой дороги. На них пожаловались 85% респондентов. Причем 2% дачников из-за пробок вообще отказались от поездок на автомобиле. Две трети участников опроса ответили, что заторы по пути на дачу встречаются, но незначительные. И лишь 15% респондентов удается избежать пробок.

Большинство опрошенных - 59% - выезжают на дачу в пятницу вечером или в первой половине дня в субботу. Остальные предпочитают выбрать альтернативное время, чтобы миновать пробки. Нередко это ночь пятницы - так делают 13% опрошенных. Почти втрое меньше людей уезжают еще в четверг, а самым непопулярным временем, которое выбирают лишь 3% дачников, оказалось утро пятницы.

У 39% респондентов дача находится в пределах 50 километров от дома. Еще у 20% дачников участок расположен в 75 километрах. Около 15% опрошенных преодолевают путь в 75-100 километров, а остальные 26% - более 100 километров.