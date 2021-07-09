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Текст:   Марина Трубилина 
14:43 09.07.2021

Перед окончанием льготной ипотеки застройщики подняли цены

Девелоперы ускорили индексацию цен перед завершением программы льготного кредитования. Об этом сообщает "ЦИАН".

Фото: iStock
Многодетные смогут быстрее получать 450 тысяч на погашение ипотеки

В мае и июне ежемесячный прирост цен на новостройки в столичном регионе превысил 2%. Тогда как в марте и апреле он был не более 1%. В Москве средняя стоимость "квадрата" увеличилась в июне на 2,7%, в апреле-мае ежемесячное увеличение было на уровне 1,3%.

С июля 2020 года средняя стоимость квадратного метра в Московском регионе выросла на 25%, из них 14% пришлись на последнее полугодие. В Москве "квадрат" подорожал за год на 28% - до 265,3 тысячи рублей. В Московской области средняя цена квадратного метра за полугодие выросла на 9% (до 126,1 тысячи рублей), за год - на 28%.

При этом объем предложения стабилизировался: не наблюдалось ни падения, ни массового выхода новых проектов к финалу льготной ипотеки. Покупатели могут выбирать из 64,3 тысячи квартир и апартаментов. Такая стагнация на рынке - это позитивный знак, отмечают эксперты, поскольку в 2019-2020 годах объем предложения на первичном рынке планомерно снижался.

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