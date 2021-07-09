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09.07.2021 13:31
Рубрика: Власть

Песков назвал отношение ковид-диссидентов к прививкам проявлением несознательности

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, упомянул ковид-диссидентов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Говоря о том, что привить от коронавируса всех граждан России было бы хорошо, но нереализуемо, Песков заметил, что власти будут стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения было вакцинировано. При этом еще предстоит завершить испытания на детях и подростках, добавил он.

"И всегда, к нашему сожалению, будут оставаться ковид-диссиденты, вакцинные диссиденты. Это такое своеобразное проявление несознательности", - охарактеризовал таких граждан пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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