Песков назвал отношение ковид-диссидентов к прививкам проявлением несознательности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, упомянул ковид-диссидентов.

Говоря о том, что привить от коронавируса всех граждан России было бы хорошо, но нереализуемо, Песков заметил, что власти будут стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения было вакцинировано. При этом еще предстоит завершить испытания на детях и подростках, добавил он.

"И всегда, к нашему сожалению, будут оставаться ковид-диссиденты, вакцинные диссиденты. Это такое своеобразное проявление несознательности", - охарактеризовал таких граждан пресс-секретарь президента.