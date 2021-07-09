Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от COVID-19 всех россиян.

"Нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой", - отметила Попова в интервью телеканалу "Россия 1" (отрывок опубликован в Telegram-канале журналистки Наили Аскер-заде).

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наибольшую тревогу вызывает ситуация с вакцинацией в Дагестане. Кроме того, в числе отстающих - Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская и Тамбовская области и ряд других регионов.