Почему не стоит быстро ездить на автомобиле по лужам

Обильные летние дожди в городах представляют собой угрозу для автомобилей. Засорившаяся ливневка приводит к многочисленным глубоким лужам на дорогах, преодолеть которые не всегда удается без потерь.

Главное правило езды по лужам - минимальная скорость. Даже при 10 км/час перед бампером стандартной легковушки накапливается масса воды, которая может залить радиатор и проникнуть в моторный отсек, пишет aif.ru.

При увеличении скорости волна возрастает многократно. Высок риск потерять государственные регистрационные знаки, а ездить без них нельзя. По части 2 статьи 12.2 КоАП РФ управление таким транспортным средством наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей и даже лишением прав до 3 месяцев.

Опасное следствие быстрой езды по лужам - гидроудар. Жидкость попадает в систему впуска, проникает в цилиндр, нагрузки на поршень и прочие детали заметно возрастают. Двигатель может заклинить, и если на этом процесс остановится - придется менять шатунно-поршневую группу.

Если коленвал продолжит движение, шатун может оторваться и пробить стенку цилиндра, в результате пострадают все подвижные части двигателя. Это чревато очень дорогим ремонтом.

Внедорожники в этом плане защищены больше, поскольку труба воздухозаборника у них поднята к крыше. Легковушки лужи глубиной выше бампера, как правило, не выдерживают и получают гидроудар.

При попадании воды в моторный отсек сильно страдает электроника - все датчики, разъемы, провода. Появляется риск короткого замыкания. Сбой работы датчика массового расхода воздуха, в частности, тут же переведет двигатель в режим аварийной работы с повышенным расходом топлива. А намокшие свечи и катушки приводят к сбоям зажигания, мотор начинает троить, а система выхлопа получает повышенную нагрузку из-за несгоревшего топлива. Блок управления замечает неполадки - и машина тут же глохнет.

Завести ее заново - непростая задача. Намокшая система зажигания требует того, чтобы водитель лез под капот и протирал все насухо от жидкости и грязи. Иногда приходится ждать сутки, пока электроника вернет себе работоспособность.

Если вода попала на генератор и стартер, они могут вообще перегореть. Тогда без эвакуатора не обойтись. Высок риск залить и блок управления, если машина сильно разогналась и грязная волна захлестнула дренаж у основания лобового стекла. Машина тут же заглохнет. А замена электронного блока управления - удовольствие не из дешевых.

Поэтому главное при проезде лужи - сбавить скорость до минимума и постараться избежать волны. Обычная легковушка способна в среднем преодолеть глубину не более 30 сантиметров.