Проект социального рыболовства решили отложить

Параметры концепции "социального рыболовства" пока не разработаны, проект пока решено отложить, сообщил на брифинге глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, Росрыболовство приняло решение сначала реализовать один "социальный проект", связанный с разрешением рыбакам-любителям продавать излишки улова, а потом уже заняться другим.

"Нужно пока реализовать этот маленький проект, который и так вызывает много вопросов со стороны контролирующих органов. А дальше уже переходить к более масштабному законопроекту, которым, по сути, предполагается ввести новый вид квоты для осуществления промысла в небольших объемах на москитном флоте", - пояснил Шестаков.

Реализовывать такие инициативы одновременно было бы не совсем правильно, считает глава Росрыболовства.

Концепцию "социального рыболовства" Росрыболовство представило в феврале 2021 года. Ее суть - в создании рыболовства на базе индивидуального предпринимательства. Предполагается, что ИП будут предоставлены небольшие объемы квот для добычи с ограничениями по размеру используемых судов и видам биоресурсов. При этом ИП будут должны реализовывать эту продукцию через уполномоченные регионами рынки либо через определенные системы сбора этой продукции, пояснил Шестаков. Он оценивал, что это будет небольшой объем с точки зрения всего промышленного рыболовства. Но позволит создать около 500 новых малых компаний, которые смогут продавать свою продукцию в прибрежных регионах.