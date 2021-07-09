В течение ближайших трех месяцев, скорее всего, будет выработан вариант законопроекта, позволяющий рыбакам-любителям продавать свои уловы, заявил на брифинге глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, Росрыболовство доработало этот законопроект с учетом поступивших замечаний - теперь предстоит его согласовать "на более высоком уровне". Основные опасения по этому законопроекту высказывали контролирующие органы: они опасаются роста браконьерского промысла и бесконтрольной реализации продукции.

"Нам необходимо снять все вопросы, связанные с тем, куда можно было бы реализовывать эту продукцию для того, чтобы она действительно шла подконтрольно как с точки зрения объемов, так с точки зрения ветеринарной безопасности", - пояснил он.

По словам Ильи Шестакова, регионы очень активно настаивают на реализации такого вида рыболовства. Изначально с инициативой разрешить продажи излишек улова рыбакам-любителям выступали четыре региона - Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Томская области. Но сейчас к эксперименту хочет подключиться уже больше регионов.

Это дает возможность реализации рыбаками-любителями рыбы по аналогии с гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством на рынках или ярмарках. Росрыболовство предлагало реализовывать улов в размере не более трех суточных норм и только в установленных местах. Отдельных квот на это не должно устанавливаться. При этом граждане, участвующие в этой программе, должны будут иметь рыболовный билет и отчитываться о своем улове. Для рыбаков, которые не собираются реализовывать улов, никаких рыболовных билетов не потребуется.

В сентябре прошлого года на правкомиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко было решено проработать вопрос обеспечения ветконтроля и подтверждения законности реализуемого улова. Поэтому провести пилотный проект решили только в одном регионе - в Мурманской области.