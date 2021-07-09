Новости

Вышел русский трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение" 12:33
В Нижнем Тагиле нашли вероятное захоронение Демидовых 12:27
"Яндекс" начинает в Подмосковье вакцинацию таксистов и курьеров 12:22
Бизнесу разъяснят, как работать в период антиковидных ограничений 12:22
В Уфе предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов 12:20
В КБР сбежавшего после аварии пилота нашли по отпечаткам на штурвале 12:18
На Кубани разрешили принимать готовых вакцинироваться туристов 12:16
Новое видео Билли Айлиш собрало полтора миллиона просмотров за несколько часов 12:12
ПФР напомнил о праве на доплату к пенсии после 80 лет 12:08
Умерла актриса Кармен Бернардос 12:08
Лукашенко напутствовал олимпийскую команду на спортивные достижения 11:58
Электричка со школьниками сошла с рельсов в Австрии и упала в реку 11:57
Росрыболовство призвало ограничить перевозку икры с Камчатки 11:40
ВКС передали гражданским медикам более 30 тонн кислорода для больных COVID 11:35
В Башкирии в обрушившейся шахте нашли тело рабочего 11:24
Проект социального рыболовства решили отложить 11:20
Станцию метро "Смоленская" открыли после полутора лет реконструкции 11:17
Глава Росрыболовства рассказал, когда рыбаки-любители смогут продавать улов 11:16
Мэрилин Мэнсон сдался полиции 11:16
Договориться о возобновлении поставок российской рыбы в Китай не удается 11:05
В Москве завершился первый этап добровольного квалификационного экзамена 11:05
"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 11:01
Захарова: РФ направила запрос Албании из-за уголовных дел против россиян 10:59
Минобороны: Выездные комиссии военных вузов будут работать до 20 июля 10:56
Более двух тысяч девушек хотят поступить в вузы Минобороны в 2021 году 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 11:16
Рубрика: Экономика

Когда рыбаки-любители смогут продавать улов

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

В течение ближайших трех месяцев, скорее всего, будет выработан вариант законопроекта, позволяющий рыбакам-любителям продавать свои уловы, заявил на брифинге глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Фото: iStock
Астраханские ученые разрабатывают приложение для рыбаков

По его словам, Росрыболовство доработало этот законопроект с учетом поступивших замечаний - теперь предстоит его согласовать "на более высоком уровне". Основные опасения по этому законопроекту высказывали контролирующие органы: они опасаются роста браконьерского промысла и бесконтрольной реализации продукции.

"Нам необходимо снять все вопросы, связанные с тем, куда можно было бы реализовывать эту продукцию для того, чтобы она действительно шла подконтрольно как с точки зрения объемов, так с точки зрения ветеринарной безопасности", - пояснил он.

По словам Ильи Шестакова, регионы очень активно настаивают на реализации такого вида рыболовства. Изначально с инициативой разрешить продажи излишек улова рыбакам-любителям выступали четыре региона - Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Томская области. Но сейчас к эксперименту хочет подключиться уже больше регионов.

Это дает возможность реализации рыбаками-любителями рыбы по аналогии с гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством на рынках или ярмарках. Росрыболовство предлагало реализовывать улов в размере не более трех суточных норм и только в установленных местах. Отдельных квот на это не должно устанавливаться. При этом граждане, участвующие в этой программе, должны будут иметь рыболовный билет и отчитываться о своем улове. Для рыбаков, которые не собираются реализовывать улов, никаких рыболовных билетов не потребуется.

В сентябре прошлого года на правкомиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко было решено проработать вопрос обеспечения ветконтроля и подтверждения законности реализуемого улова. Поэтому провести пилотный проект решили только в одном регионе - в Мурманской области.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минсельхоз Росрыболовство

Главное сегодня

МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО
Вице-премьер Чернышенко назвал новые меры господдержки для ученых
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос