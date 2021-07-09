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09.07.2021 01:18
Рубрика: Власть

Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В НАТО устали от нагловатого украинского напора и чуть ли не требований принять в альянс, причем здесь и сейчас. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По его словам, в НАТО не любят, когда им пытаются диктовать решения. Особенно те, которые способны взорвать единство альянса, поскольку Европа, за исключением ее русофобского крыла, категорически не хочет видеть Украину в составе НАТО. А не хочет, потому что Киев намерен паразитировать на альянсе - и не скрывает этого. Кроме того, Украина нацелена на вовлечение НАТО в военный конфликт с Россией, а Берлин, Париж, Рим этого справедливо опасаются, считая главной угрозой своей безопасности.

"Украина, по сути, и является носителем такой угрозы, а потому ее надо держать на расстоянии вытянутой руки: поддерживать, но не брать за нее ответственность", - написал Пушков. Он выразил мнение, что так же считают и в Вашингтоне, хотя открыто не говорят, а потому дали задание представителю альянса расставить точки над и.

Ранее специальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, реформы не гарантируют, что страна вступит в альянс. По словам Аппатурая, не существует четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство в НАТО, "потому что это политические решения, а не чисто технические критерии". Не только Украина должна быть готова стать членом НАТО, но и альянс должен принять решение о расширении, подчеркнул он.

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