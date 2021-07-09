Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Олега Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по Егорьевску ГУ МВД России по Московской области. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Полицейского чиновника обвиняют в покушении на убийство предпринимателя. Сейчас Пресненский суд рассматривает ходатайство следствия об аресте по этому делу сына Ермакова - Александра, который служит оперуполномоченным в антикоррупционном управлении столичной полиции.

Ранее сообщалось, что причиной подготовки к убийству стали финансовые претензии полицейских к риелторам, которые обманули правоохранителей при покупке квартиры в Москве.