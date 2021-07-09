Следствие просит отправить в СИЗО главу полиции Егорьевска

В Пресненском районном суде Москвы сегодня будут рассмотрены ходатайства следователя о заключении под стражу фигурантов резонансного уголовного дела о заказном убийстве. Основной фигурант - начальник отдела МВД по подмосковному городскому округу Егорьевск Олег Ермаков. Вместе с ним в попытке организации убийстве обвиняется оперуполномоченный этого же отдела Александр Ермаков - сын и подчинённый главы Егорьевской полиции.

Следствие просит отправить обоих фигурантов в СИЗО на 2 месяца - до 8 сентября 2021 года.

Отцу и сыну вменяется две статьи Уголовного кодекса РФ ч.1 ст.30 п. "а, ж, з" "приготовление или покушение на совершение преступления" и ч.2 ст.105 "убийство".

По данным СМИ, причиной подготовки к убийству стали финансовые претензии полицейских к риелторам, которые "кинули" правоохранителей при покупке квартиры в Москве.