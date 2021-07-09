Росздравнадзор проведет проверку после подмены вакцины от COVID-19 водой

Росздравнадзор проведет проверку в калужской больнице, где пациенту вместо вакцины от коронавируса сделали инъекцию водой. Об этом говорится на сайте ведомства.

Попытка подменить вакцину водой не осталась незамеченной. Подлог сразу заподозрил пациент, который рассчитывал на прививку вторым компонентом препарата "КовиВак". Он же допросил медицинскую сестру, которая в содеянном призналась.

Глава Калужской области Владислав Шапша на своей странице в Instagram сообщил, что женщина совершила содеянное из страха: нужной вакцины у нее не оказалось, а пациент был родственником местного врача.

"Медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован", - написал он.

Также глава Калужской области сообщил, что начата служебная проверка, медсестра уже отстранена от работы и, скорее всего, будет уволена.

"Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе", - подытожил Шапша.

По его словам, на тот момент вакцина "КовиВак" в больнице была. Сейчас она, действительно, отсутствует. Жителей региона вакцинируют препаратом "Спутник V", для этого в наличие есть 22 265 единиц первого компонента вакцины и 85 794 единицы второго.