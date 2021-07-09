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09.07.2021 09:40
Рубрика: Общество

Росздравнадзор проведет проверку после подмены вакцины от COVID-19 водой

Текст: Елена Манукиян

Росздравнадзор проведет проверку в калужской больнице, где пациенту вместо вакцины от коронавируса сделали инъекцию водой. Об этом говорится на сайте ведомства.

Фото: sputnik.kg
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Попытка подменить вакцину водой не осталась незамеченной. Подлог сразу заподозрил пациент, который рассчитывал на прививку вторым компонентом препарата "КовиВак". Он же допросил медицинскую сестру, которая в содеянном призналась.

Глава Калужской области Владислав Шапша на своей странице в Instagram сообщил, что женщина совершила содеянное из страха: нужной вакцины у нее не оказалось, а пациент был родственником местного врача.

"Медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован", - написал он.

Также глава Калужской области сообщил, что начата служебная проверка, медсестра уже отстранена от работы и, скорее всего, будет уволена.

"Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе", - подытожил Шапша.

По его словам, на тот момент вакцина "КовиВак" в больнице была. Сейчас она, действительно, отсутствует. Жителей региона вакцинируют препаратом "Спутник V", для этого в наличие есть 22 265 единиц первого компонента вакцины и 85 794 единицы второго.

В регионах Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Вакцинация от коронавируса

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