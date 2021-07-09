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09.07.2021 20:45
Рубрика: Власть

Столичные работодатели могут проверить данные о вакцинации сотрудников

Текст: Любовь Проценко

Сведения о вакцинации сотрудников необходимо предоставить единовременно в период с 1 по 15 июля 2021 года. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"15 июля наступает срок исполнения требований главного государственного санитарного врача по Москве, утвержденных постановлением, по проведению профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной 60% работников из отдельных отраслей", - сказал Алексей Фурсин.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По его словам, в департамент обращается бизнес с вопросами о том, как им удостовериться, что их сотрудники действительно прошли вакцинацию. "Многие вносят сотрудников в списки вакцинированных со слов самих работников. И предприниматели опасаются, что после подачи, во время проверки поданных сведений, эта информация не подтвердится", - пояснил Алексей Фурсин.

Чтобы получить объективную картину о вакцинации на предприятии, по словам Алексея Фурсина, нужно подать в кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на mos.ru текущие данные. После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней.

"При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется. Таким образом, предприниматели смогут получить уже сейчас объективную картину по вакцинированным сотрудникам и корректировать информацию, добавляя данные. На все вопросы также можно получить ответы на горячей линии для предпринимателей по телефону +7 (495) 197-97-77. Кол-центр работает круглосуточно и без выходных", - заключил Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что уже 3 млн москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

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