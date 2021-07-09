Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась, но все еще остается сложной и прогнозировать что-либо довольно сложно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости я бы не взялся, хотя, конечно, мы видим определенные тенденции, - сказал градоначальник. - Особую тревогу вызывает высокий процент госпитализаций - несмотря на общее снижение числа вновь заболевших количество госпитализированных находятся примерно на одном и том же уровне, около 1700 человек в сутки".

Госпитализированные нередко находятся в тяжелом состоянии, поступают в отделения реанимации, подчеркнул Собянин. В связи с этим необходимо придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и продолжать активную вакцинацию.

Собянин добавил, что за последние недели в столице выдали около трех миллионов QR-кодов, с помощью которых можно посещать рестораны и кафе. В сутки их запрашивают около 250 тысяч. Мэр подчеркнул, что эта система неидеальна, но она дает свой результат.