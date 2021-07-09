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09.07.2021 09:39
Рубрика: Культура

В Ярославле покажут трогательное кино

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославле открылся XVI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи".
Фото: Иван Фадеев Фото: Иван Фадеев
Фото: Иван Фадеев

В прошлом году этот кинофорум, уже "прописавшийся" в столице "Золотого кольца", проходил в онлайн-формате, но нынче часть мероприятий фестивальной программы можно будет посетить, что называется, вживую. Даже сама церемония открытия состоялась в двух вариантах - в ярославском КЗЦ "Миллениум", где после приветственных слов началась демонстрация фильма "Нефутбол" (Россия, 2020, режиссер - Максим Свешников), а также в московской студии, откуда шла прямая трансляция в соцсетях. Между "Миллениумом", где собрались зрители (50 процентов от вместимости зала), и студией был организован телемост.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Из-за напряженной ситуации с коронавирусом, а также в силу занятости многие актеры не смогли прийти на студийную красную дорожку, прислав онлайн-поздравления, но зато на нее в этот раз вышли блогеры-миллионники, создававшие социальные ролики.

- В этом году в рамках кинофестиваля учреждена Первая премия социальных фильмов для блогеров "БЫТЬ", в которой участвуют блогеры-миллионники с общим охватом 30 миллионов человек, - рассказал президент кинофестиваля "В кругу семьи" Александр Ковтунец. - Из огромного числа роликов, которые были нам присланы, восемь вышли в финал и были показаны в прямом эфире. Их же можно будет увидеть перед демонстрацией каждого фильма в Ярославле. А темы там очень важные: отношение к нашим родителям, бабушкам, дедушкам, к рождению детей, трогательное отношение к воспитанию подрастающего поколения. Надеюсь, со временем эта премия станет аналогом "Оскара" для наших блогеров.

В конкурсной программе фестиваля - 15 фильмов, в создании которых принимали участие двадцать стран: Россия, Нидерланды, Италия, Австрия, Швейцария, США, Бразилия, Германия, Франция, Индия и другие. Восемь из них "взрослые", шесть "детские" и один спецпоказ к 75-летию Победы - военная драма "Я - учитель" (Россия, 2015, режиссер Сергей Мокрицкий). Председатель международного жюри - народный артист РФ Станислав Любшин.

Фото: Иван Фадеев

Зрители увидят приключения, комедии, мелодрамы - о семье, взаимопонимании поколений, воспитании детей. Причем все показы в кинотеатре "Киномакс" будут бесплатными. Правда, по предварительной записи, потому что из-за ковидных ограничений на каждом сеансе в зрительном зале можно будет занять лишь половину имеющихся кресел.

Фото: iStock
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Но есть и приятная новость: кинопоказы пройдут не только в областном центре, но также в шести городах и поселках региона: Гаврилов-Яме, Мышкине, Тутаеве, Ростове Великом, поселках Некрасовское и Борисоглебский. Больше того - сеансы состоятся в новых кинотеатрах.

- В план подготовки к фестивалю входит приведение в порядок наших Домов культуры, - пояснила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. - За последние годы у нас в муниципалитетах на средства федерального, областного и местных бюджетов открыто много обновленных кинотеатров, и зрители получили хороший звук, свет, качественный показ.

По словам актрисы Ольги Будиной, приславшей ярославским зрителям видеообращение, это крайне необходимый сегодня фестиваль, потому что он прежде всего культивирует семейные, традиционные ценности, домашнее, семейное кино, которое можно смотреть с детьми всех возрастов.

- Это именно то, чего мы так ожидаем от нашего телевидения, но увы, пока не получаем, - заключила актриса.

Фото: Иван Фадеев

В этой связи оптимистично выглядит привлечение к созданию жизнеутверждающих социальных роликов не только блогеров, но и школьников. В рамках кинофестиваля уже третий год проходит всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. Слет-2021, проходящий в дистанционном формате, посвящен безопасности детства, и на эту тему ребята тоже создавали ролики. Два лучших были показаны на церемонии открытия кинофорума.

- Задача фестиваля не только показ кинокартин, но и обучение, привлечение будущих кинематографистов, блогеров, которые хотели бы создавать созидательное, позитивное, мотивирующее кино или ролики, - говорит Александр Ковтунец. - Фестиваль позволяет, с одной стороны, привлекать именитых педагогов, глубоко разбирающихся в теме, а с другой стороны, у ребят есть возможность принять участие в церемонии открытия, задать вопросы, получить советы.

Справка "РГ"

Международный кинофестиваль "В кругу семьи" представляет мировое кино для семейного и детского просмотра. Основная цель кинофестиваля - укрепление традиционных семейных ценностей: любви и верности в браке, воспитания детей. В разное время гостями кинофорума становились Орнелла Мути, Микеле Плачидо, Сами Насэри, Денис Мацуев, Федор Добронравов, Юрий Башмет, Сергей Шакуров, Ольга Кабо, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Дмитрий Харатьян и многие другие.

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