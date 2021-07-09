В Башкирии в обрушившейся шахте нашли тело рабочего

В Хабуллинском районе в результате обрушения горных пород в строящемся руднике погиб 51-летний машинист погрузочно-доставочной машины. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщили в СК по Башкирии, погибший был работником ООО "Шахтостроительное управление". Обрушение произошло утром 8 июля в строящемся руднике "Юбилейный" на горизонте 340 метров, где в этот момент находился мужчина. Была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой в ночь на 9 июля под завалами в кабине погрузочной машины нашли тело погибшего.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Будет проведен комплекс судебных экспертиз, в ходе следствия следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении данного вида работ, отметили в региональном СК.