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09.07.2021 11:40
Рубрика: Общество

Позвонившая президенту жительница Кузбасса два года жаловалась в мэрию

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
До обращения на "Прямую линию" к президенту РФ по поводу протекающей крыши детского сада новокузнечанка два года писала жалобы в мэрию. А сотрудники комитета образования на самом деле просили женщину отозвать жалобу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Новокузнецка Сергея Кузнецова, прежде чем обратиться к главе государства, женщина в течение двух лет направляла запросы о ремонте детсада в администрацию города. Но получала отписки.

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По словам Кузнецова, женщина обращалась к чиновникам из комитета образования и в 2019 году, и в 2020-м. Однако результатов это не дало. Сначала сотрудники комитета занимались отписками, потом грубили, а после и вовсе заявили: если не заберет заявление, то заведующую садиком уволят.

О том, что городские чиновники оказывали давление на заявительницу, стало известно во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным, состоявшейся 30 июня. Волонтер сообщила в прямом эфире, что женщине пригрозили лишением права на опеку над восьмилетним внуком, если она не отзовет обращение. Суть жалобы заключалась в том, что в детском саду-школе № 235 коррекционного вида, куда ходил ее внук, протекает крыша. Президент, услышав об этом, потребовал, чтобы губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял меры. В том числе - к чиновникам, которые пытаются запугивать граждан, обращающихся за помощью.

Между тем Сергей Кузнецов напомнил, что ремонт кровли детского сада начали в июне, еще до прямого эфира с президентом. А теперь, по решению губернатора, образовательное учреждение полностью капитально отремонтируют. Проектирование уже ведется.

В свою очередь, глава Новокузнецка, извинившись, пообещал сделать оргвыводы в отношении сотрудников мэрии, допустивших грубые просчеты и ошибки.

К слову, на следующий день после "Прямой линии" ушла в отставку руководитель городского отдела опеки и попечительства.

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