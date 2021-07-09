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09.07.2021 13:09
Рубрика: Власть

Директора "Баскет-Холла" в Краснодаре уволили после концерта Zivert

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Несогласованный с властями Краснодара концерт поп-певицы Юлии Зиверт, который прошел 7 июля в "Баскет-Холле", привел к увольнению директора спортивной арены. Как сообщили в официальном аккаунте в Telegram губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на совещании в правительстве региона он заявил, что правоохранители дадут оценку действиям директора.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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- Мы выделяем миллиарды рублей на борьбу с пандемией и нам тут устроили потенциальный очаг, - сказал на совещании Кондратьев.

Концерт прошел с грубыми нарушениями антиковидных ограничений, действующих на территории региона. Уточняется, что арена, рассчитанная на 7,5 тысяч зрителей, была заполнена практически полностью.

Как сообщалось ранее, концерт певицы Zivert в "Баскет-Холле" прошел 7 июля. Организаторы даже не пытались согласовать мероприятие, а просто его провели. Власти города и Управление Роспотребнадзора края начали проверку по этому факту.

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