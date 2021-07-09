Синоптики пообещали жаркую погоду до конца лета на юге России

Вторая половина лета на юге России будет солнечной и жаркой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что катаклизмы, которые обрушились в первой половине лета на черноморское побережье Крыма и Краснодарского края, не повторятся. Он напомнил, что объем осадков там в 5-6 раз превысил климатическую норму. Например, в Ялте выпало 537% месячной нормы осадков, на курорте был побит суточный максимум и месячный максимум 1912 года.

"Июль, август и сентябрь будут солнечными и по температуре воздуха в целом соответствующими климатической норме, по осадкам все будет в норме" - сказал Тишковец.

По его словам, на погоду Юга России усиливает влияние Скандинавский антициклон, он уже в ближайшие дни улучшит ее в большинстве регионов, за исключением республик Северного Кавказа. Так, например, в Дагестане пока еще будут идти дожди.