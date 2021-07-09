В Волгограде Черной вдове посвятили огромное граффити

К выходу фильма "Черная вдова" художники из Волгограда, где родилась супергероиня, нарисовали на стене местного торгово-развлекательного комплекса граффити, посвященное ей.

Подробности создания арт-проекта опубликованы в видео на YouTube-канале "MARVEL Россия".

"На граффити изображена двойная экспозиция с портретом Скарлетт Йоханссон в образе Черной вдовы и маленькой Наташи Романофф на фоне Волгограда советской эпохи, где она родилась. На картине нарисован волгоградский трамвай, один из первых кинотеатров Волгограда - Победа, а также Центральный вокзал", - говорится в описании к ролику.

Авторы работы признались, что не смогли удержаться и спрятали в изображении семь пасхалок.

Ранее сообщалось, что в честь знаменитой шпионки в Волгограде также собираются установить памятник.