Новости

"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 11:01
Вышел трейлер мультсериала об альтернативной вселенной Marvel 10:36
В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника 08.07.2021
Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто" 08.07.2021
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 08.07.2021

В Волгограде Черной вдове посвятили огромное граффити

Новости
    09.07.2021, 10:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия

К выходу фильма "Черная вдова" художники из Волгограда, где родилась супергероиня, нарисовали на стене местного торгово-развлекательного комплекса граффити, посвященное ей.

Фото: youtube.com/ Disney Россия
Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто"

Подробности создания арт-проекта опубликованы в видео на YouTube-канале "MARVEL Россия".

"На граффити изображена двойная экспозиция с портретом Скарлетт Йоханссон в образе Черной вдовы и маленькой Наташи Романофф на фоне Волгограда советской эпохи, где она родилась. На картине нарисован волгоградский трамвай, один из первых кинотеатров Волгограда - Победа, а также Центральный вокзал", - говорится в описании к ролику.

Авторы работы признались, что не смогли удержаться и спрятали в изображении семь пасхалок.

Ранее сообщалось, что в честь знаменитой шпионки в Волгограде также собираются установить памятник.

Новости

Скончался народный артист России Михаил Глуз 08.07.2021
СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве 08.07.2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 08.07.2021
Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив" 08.07.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В Сети опубликован трейлер новой версии "Основного инстинкта" 08.07.2021
Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон 08.07.2021
Умерла актриса Сьюззанн Дуглас, сыгравшая мать Уитни Хьюстон 08.07.2021
⧣ Россия
Фото: Олеся Курпяева/ РГ2
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 08.07.2021
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым 08.07.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ PlayStation
В сериале по игре The Last of Us будет 10 серий, съемки уже начались 07.07.2021
"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове" 06.07.2021
Умер режиссер "Супермена" и "Смертельного оружия" Ричард Доннер 06.07.2021