Виновником ДТП в Сочи предварительно признали водителя автобуса

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Хостинском районе Сочи пострадали четверо несовершеннолетних, которым оказывают помощь в детской больнице курорта.

Как сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, некоторым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. Всего работали пять бригад скорой помощи.

Автотранспортное предприятие, ответственное за данный маршрут, готово оказать пострадавшим необходимую помощь. Также на основании федерального закона № 69 о страховых гарантиях, пострадавшие пассажиры имеют право на страховые выплаты.

"Держу ситуацию на личном контроле, - написал он. - Проведем дополнительно проверку технического состояния всего подвижного состава нашего пассажирского транспорта в подрядных организациях".

Причины ДТП предстоит выяснить правоохранительным и контролирующим органам - ГИБДД и Ространснадзору. По предварительной информации, виновным является водитель автобуса.

"Он допустил перегрев тормозов на спуске, в связи с чем не справился с управлением и врезался во впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в домовладение", - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, сегодня около 9.00 в поселке Барановка водитель рейсового автобуса № 104 Hyundai County не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет. В ДТП пострадали 12 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. К ликвидации последствий привлекли 34 человека и 11 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по факту ДТП с участием пассажирского автобуса ведомство организовало проверку. Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты ведомства, устанавливаются обстоятельства инцидента, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.