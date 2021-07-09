К четырем поселкам Челябинской области подступили лесные пожары

Площадь природных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь до 1450 гектаров. Под угрозой находятся четыре населенных пункта в Нагайбакском и Карталинском районе, сообщили в пятницу на заседании регионального оперативного штаба.

- Пожары начались вчера во второй половине дня и осложнялись усилением ветра, вплоть до штормового, - сообщил глава региона Алексей Текслер. - Это и определило проблему. В двух районах, в Карталинском и Нагайбакском, они продолжаются. В настоящий момент три очага пожара, четыре населенных пункта находятся под угрозой. Там в основном и сосредоточены все силы и средства главного управления МЧС и региональной противопожарной службы. Основная задача, которая ставилась перед спасателями и пожарными - не допустить переброску пламени на жилые постройки, на дома, проводилась опашка. Отдельные очаги пламени доходили вплотную к границе населенных пунктов, но возгорания жилых домов удалось не допустить.

В Карталинском районе под угрозой находится поселок Новокоалиновый (более 200 частных жилых домов), поселок Джабык (более 300 частных жилых домов, детский сад и школа), поселок Запасное (150 частных жилых домов). В поселке Запасном ночью была проведена частичная эвакуация жителей.

В Нагайбакском районе пожар подступил к селу Париж (семь многоквартирных домов и более 800 частных жилых домов). Вчера в районе был эвакуирован детский оздоровительный лагерь, находящийся в 10 километра от села.

К тушению пожаров привлечена авиация МЧС. Из Ростова ночью прибыл самолет Бе-200, из Екатеринбурга - специальный вертолет Ми-8. Авиация начала роботу с пяти часов утра. Группировка огнеборцев на юге региона усилена.

Между тем

Водителей просят воздержаться от поездок в пожароопасные районы. Единая диспетчерская служба региона не рекомендует поездки в сторону поселков Джабык, Еленинка, Новокаолиновый, Запасное, Мочаги, Кизилчилик, Париж и передвижение между ними.