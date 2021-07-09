Новости

К четырем поселкам Челябинской области подступили лесные пожары 08:38
Синоптики пообещали жаркую погоду до конца лета на юге России 08:35
Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня 08:23
Московская модель искусственного интеллекта в поликлиниках стала точнее 08:11
В Рослесинфорге заявили, что кризис исчезновения лесов в стране миновал 07:47
На торгах в Гонконге впервые можно приобрести бриллиант за криптовалюту 07:35
Чукотку затянуло дымом от лесных пожаров 07:03
Коронавирус нашел способ обходить антитела 06:58
МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание 06:38
Отставные военные Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити 06:35
В Новой Зеландии 11 человек пострадали при падении на дом воздушного шара 05:25
В Забайкалье ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19 05:14
Ученые рассказали о влиянии газированных напитков на печень 04:58
Гребень амурского паводка дошел до Хабаровска 04:42
На Камчатке возобновились поиски на месте авиакатастрофы 04:37
В Швеции девять человек погибли при крушении самолета 04:07
Пушков заявил о заблуждении Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана 03:44
Консул: В обсерваторах на Кубе находится 21 российский турист 03:20
Отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек 02:52
До 64 увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде 02:09
Ученые: Аномальная жара станет обычным явлением 02:08
Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха 01:46
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО 01:18
Более 50 иностранных самолетов и БПЛА провели разведку у границ России 00:44
ВОЗ отказалась называть АТ.1 российским штаммом коронавируса 00:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 08:38
Рубрика: Происшествия

К четырем поселкам Челябинской области подступили лесные пожары

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба МЧС по Челябинской области Фото: Пресс-служба МЧС по Челябинской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Площадь природных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь до 1450 гектаров. Под угрозой находятся четыре населенных пункта в Нагайбакском и Карталинском районе, сообщили в пятницу на заседании регионального оперативного штаба.

Чукотку затянуло дымом от лесных пожаров

- Пожары начались вчера во второй половине дня и осложнялись усилением ветра, вплоть до штормового, - сообщил глава региона Алексей Текслер. - Это и определило проблему. В двух районах, в Карталинском и Нагайбакском, они продолжаются. В настоящий момент три очага пожара, четыре населенных пункта находятся под угрозой. Там в основном и сосредоточены все силы и средства главного управления МЧС и региональной противопожарной службы. Основная задача, которая ставилась перед спасателями и пожарными - не допустить переброску пламени на жилые постройки, на дома, проводилась опашка. Отдельные очаги пламени доходили вплотную к границе населенных пунктов, но возгорания жилых домов удалось не допустить.

В Карталинском районе под угрозой находится поселок Новокоалиновый (более 200 частных жилых домов), поселок Джабык (более 300 частных жилых домов, детский сад и школа), поселок Запасное (150 частных жилых домов). В поселке Запасном ночью была проведена частичная эвакуация жителей.

В Нагайбакском районе пожар подступил к селу Париж (семь многоквартирных домов и более 800 частных жилых домов). Вчера в районе был эвакуирован детский оздоровительный лагерь, находящийся в 10 километра от села.

К тушению пожаров привлечена авиация МЧС. Из Ростова ночью прибыл самолет Бе-200, из Екатеринбурга - специальный вертолет Ми-8. Авиация начала роботу с пяти часов утра. Группировка огнеборцев на юге региона усилена.

Между тем

Водителей просят воздержаться от поездок в пожароопасные районы. Единая диспетчерская служба региона не рекомендует поездки в сторону поселков Джабык, Еленинка, Новокаолиновый, Запасное, Мочаги, Кизилчилик, Париж и передвижение между ними.

Генпрокуратура проконтролирует борьбу с лесными пожарами в Якутии
В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары

Главное сегодня

Минэкономразвития повысило прогноз по ВВП, ценам на нефть и зарплатам
МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества