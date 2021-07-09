Сенатор: Пора сделать отношения РФ и ЕС конструктивными и предсказуемыми

Отношениям России и Европейского Союза пора придать предсказуемый и более конструктивный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 9 июля на онлайн-встрече с главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером. Сенатор подчеркнул, что за последние годы в отношениях с ЕС заметно возрос проблемный груз.

"В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера", - приводит слова Карасина пресс-служба Совфеда.

По мнению сенатора, примером может служить встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, главным результатом которой стала открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами. Это касается как стратегических вопросов, так и двусторонней повестки. "Странно, но в Брюсселе сигнал этот не услышали, либо не захотели услышать. Восстановление доверия - работа творческая, требующая немалой решительности. Вы должны это понять", - обратился Карасин к Эдереру.

Негативным примером сенатор назвал итоги весенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. По его словам, она изобиловала ставшими привычными обвинениями в адрес России и циничным нарушением Регламента ассамблеи по голосованию по предложенным проектам документов. Российской делегации пришлось покинуть зал заседаний и отключиться от ВКС. "Неприятно удивил и недавний набор "заключений" Совета Европы по России", - добавил Карасин.