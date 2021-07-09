Новости

Зеленский назначил украинского телеведущего своим пресс-секретарем 17:06
В Петербурге обесценились комнаты в коммуналках 17:04
В Германии представили аналог "Буханки", только гораздо круче 17:01
Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов о продаже сертификатов о вакцинации 16:57
Минторг США добавил в черный список свыше 30 иностранных компаний 16:50
Центробанк оценил потери россиян от действий мошенников 16:38
Сенатор: Пора сделать отношения РФ и ЕС конструктивными и предсказуемыми 16:35
В Роспотребнадзоре рассказали, когда беременным лучше проводить вакцинацию 16:28
В армии Латвии останутся только вакцинированные военнослужащие 16:21
Названа самая уязвимая для "дельта"-штамма COVID-19 группа людей 16:20
Участвовавшие в учениях НАТО Sea Breeze корабли останутся в Черном море 16:10
СК отправил в суд дело о размещении фото Гитлера на сайте Бессмертного полка 16:08
Украина пыталась сорвать выступление постпреда Крыма на площадке ООН 16:06
В Челябинской области лесной пожар повредил более 60 жилых домов 16:00
Власти Шри-Ланки отменили карантин для вакцинированных "Спутником V" 15:59
Доклад МИД России: Свобода СМИ в США деградирует 15:58
Дзюба об отставке Черчесова: Жаль, что так сложилось на Евро 15:55
Заболевший COVID актер Александр Дьяченко рассказал о своем состоянии 15:54
Эксперты назвали самые популярные смартфоны у россиян 15:49
В ФМБА рассказали об особенностях нового лекарства от COVID-19 15:45
Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ 15:36
Попова: Вакцинированные не распространяют коронавирус 14:50
В Челябинской области возбуждены уголовные дела из-за лесных пожаров 14:47
Рафик Загрутдинов: В Северном Бутово построят спортивный комплекс с бассейном 14:46
Попова ответила на сообщения о заболевших COVID-19 во второй-третий раз 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 16:35
Рубрика: Власть

Сенатор: Пора сделать отношения РФ и ЕС конструктивными и предсказуемыми

Текст: Дмитрий Гончарук

Отношениям России и Европейского Союза пора придать предсказуемый и более конструктивный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 9 июля на онлайн-встрече с главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером. Сенатор подчеркнул, что за последние годы в отношениях с ЕС заметно возрос проблемный груз.

Сенаторы обсудят с экспертами новую стратегию нацбезопасности

"В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера", - приводит слова Карасина пресс-служба Совфеда.

По мнению сенатора, примером может служить встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, главным результатом которой стала открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами. Это касается как стратегических вопросов, так и двусторонней повестки. "Странно, но в Брюсселе сигнал этот не услышали, либо не захотели услышать. Восстановление доверия - работа творческая, требующая немалой решительности. Вы должны это понять", - обратился Карасин к Эдереру.

Негативным примером сенатор назвал итоги весенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. По его словам, она изобиловала ставшими привычными обвинениями в адрес России и циничным нарушением Регламента ассамблеи по голосованию по предложенным проектам документов. Российской делегации пришлось покинуть зал заседаний и отключиться от ВКС. "Неприятно удивил и недавний набор "заключений" Совета Европы по России", - добавил Карасин.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян
На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях
Песков назвал отношение ковид-диссидентов к прививкам проявлением несознательности
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны