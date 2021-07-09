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09.07.2021 14:09
Рубрика: Власть

Сенаторы обсудят с экспертами новую стратегию нацбезопасности

Текст: Дмитрий Гончарук

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ обсудит 13 июля свои новые задачи в связи с утверждением новой стратегии национальной безопасности. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов.

Президент России Владимир Путин 2 июля своим указом утвердил Стратегию национальной безопасности России.

"Мы проведем 13 июля круглый стол, его тема - о задачах нашей комиссии в связи с утверждением новой стратегии национальной безопасности", - рассказал Климов РИА Новости.

Сенатор обратил внимание на то, что в документе есть положения, которые напрямую связаны с направлением деятельности комиссии.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Законодатели обсудят новую стратегию с участием представителей министерства иностранных дел, Центризбиркома, Общественной палаты, представителей научного общества и Ассамблеи народов Евразии.

Стратегия нацбезопасности - это базовый документ стратегического планирования, который определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели и задачи госполитики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. В документе говорится, что Россия способна эффективно противостоять попыткам внешнего давления. В нем также прописана неразрывная взаимосвязь национальной безопасности и социально-экономического развития.

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