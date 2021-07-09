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09.07.2021 14:10
Рубрика: В мире

Талибы начали бои в афганском Кандагаре

Текст: Александр Гасюк
Фото: REUTERS/Omar Sobhani Фото: REUTERS/Omar Sobhani
Фото: REUTERS/Omar Sobhani

Члены движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) вошли в Кандагар - второй по величине город Афганистана. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, боевые действия начались в районе центральной тюрьмы, а в настоящее время перестрелки продолжаются в районе рынка. Сообщается о потерях среди мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно.

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В свою очередь, Национальное управление безопасности Афганистана сообщило о проведении спецоперации правительственных сил против талибов в ряде районов Кандагара. В результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены. При этом губернатор города заявил, что ситуация в Кандагаре под контролем и боевики отступают из населенного пункта.

Напомним, в настоящее время делегация политического офиса движения "Талибан" находится в Москве. В Кремле пояснили, что такие контакты необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане.

В ходе встречи со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым талибы пообещали, что не побеспокоят соседние государства в Центральной Азии. К настоящему времени представители движения, по их словам, взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.

На прошедшей 9 июля в столице России пресс-конференции талибы также заявили о готовности гарантировать международному сообществу борьбу с производством наркотиков и наркотрафиком из Афганистана. Также они обозначили свои цели и заявили, что могут начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.

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