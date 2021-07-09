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09.07.2021 23:30
Рубрика: Digital

Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году

Текст: Иван Черноусов
Фото: Сайт разработчиков Фото: Сайт разработчиков
Фото: Сайт разработчиков

Польская студия CD Projekt RED провела конференцию по вселенной "Ведьмак" совместно с авторами одноименного сериала на Netflix.

В частности, на ней рассказали о том, что обновленная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК. Разработчики пообещали, что в игре улучшат графику и используют все возможности нового поколения приставок - быстрые загрузки и трассировку лучей. Кроме того, в обновленную версию игры включат несколько бесплатных дополнений, связанных с сериалом от Netflix.

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Все обладатели игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" получат обновление бесплатно вне зависимости от платформы, на которой они играют. Оригинальная игра появилась 19 мая 2015 года и принесла студии CD Projekt RED множество наград в игровой индустрии.

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