В ФМБА рассказали об особенностях нового лекарства от COVID-19

Новое лекарство МИР-19 будет эффективным против всех штаммов коронавируса. Об этом 9 июля заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, препарат воздействует на те участки генома вируса, которые практически не мутируют, поэтому его можно будет назначать от любого штамма, включая британский и индийский.

В ходе экспериментов у инфицированных животных МИР-19 снизил концентрацию вируса в 10 тысяч раз, говорится на сайте ведомства. Первая фаза его испытаний завершилась в марте. Отмечается, что эти исследования проводились особенно тщательно, поскольку в основе препарата совершенно новая молекула. "Первая фаза продемонстрировала хорошую переносимость препарата и его полную безопасность при однократном и многократном применении в широком диапазоне доз", - рассказали в пресс-службе агентства.

Сейчас лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний, которые должны завершиться в середине августа. После этого планируется начать его регистрацию.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали, что препарат будет выпускаться в разных формах, в том числе - в виде спрея в нос и горло, сможет предотвращать тяжелые формы развития коронавируса, предупреждать цитокиновый шторм - избыточные реакции иммунной системы при среднетяжелом течении заболевания. Его также можно будет использовать для профилактики развития заболевания после контакта с инфицированным человеком.