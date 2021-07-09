Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.07.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

В Германии представили аналог "Буханки", только гораздо круче

Текст: Андрей Полухин
Фото: Electric Brands Фото: Electric Brands
Фото: Electric Brands

Германия во все времена была законодателем мод в мировом автопроме, но такого от немецких инженеров мало кто ожидал.

Фото: Пресс-служба Dacia.
Прототип нового Lada Largus покажут осенью 2021 года

Компания Electric Brands представила в виде прототипа Xbus - что-то вроде до предела усовершенствованного аналога советской "Буханки". Это полноприводный модульный электромобиль со странным по современным меркам дизайном, у которого чуть ли не на ходу можно поменять тип кузова. Утверждается, что два взрослых человека без каких-либо специальных инструментов спокойно переделают "бусик" в кемпер или грузовичок. Всего же производитель предложит девять вариантов трансформации. Для этого будет достаточно купить модули у дилеров, причем, не исключено, что их станут также давать в аренду.

Сравнение с "Буханкой", к слову, весьма показательно. Инженерам и дизайнерам УАЗа стоит обратить внимание на рулевое колесо Xbus - оно буквально обвешано различными кнопками, лепестками и рычажками, что позволяет сохранить в первозданном виде переднюю панель или центральную консоль. Здесь появляется лишь экран медиасистемы (возможно, и с функциями цифровой приборки), но, судя по всему, он работает по принципу подключаемого планшета. То есть, все эти наработки могут быть использованы и для ветерана советского автопрома.

Фото: Electric Brands

А вот реально ли оснастить нашу "Буханку" тяговым аккумулятором на 200 км пути с возможностью увеличить запас хода до 600 км, а также солнечными панелями на крыше и системой рекуперации энергии, - неясно. У немцев это получилось. Правда, при этом выросла цена утилитарного по сути автомобиля. Ожидается, что в зависимости от типа кузова она составит от 18850 до 34350 долларов. Первые машины должны появиться у дилеров уже к концу года.