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WhatsApp для Android переделали

Текст:   Антон Благовещенский
09.07.2021,  
13:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В WhatsApp решили серьезно заняться редизайном мобильного приложения и показали, как будет обновленный клиент для устройств Android.

Вышло важное обновление для Windows

В тестовой версии, как передает WABetaInfo, уже видны первые изменения. Во-первых, разработчики решили избавиться от разделителей строк между чатами, а во-вторых, уменьшили иконки чатов.

Фото: WABetaInfo/Twitter

Нововведения будут доступны в одном из ближайших обновлений. Не исключено, что в нем же появится возможность менять качество видео перед загрузкой.

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