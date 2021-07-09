WhatsApp для Android переделали

В WhatsApp решили серьезно заняться редизайном мобильного приложения и показали, как будет обновленный клиент для устройств Android.

В тестовой версии, как передает WABetaInfo, уже видны первые изменения. Во-первых, разработчики решили избавиться от разделителей строк между чатами, а во-вторых, уменьшили иконки чатов.

Фото: WABetaInfo/Twitter

Нововведения будут доступны в одном из ближайших обновлений. Не исключено, что в нем же появится возможность менять качество видео перед загрузкой.