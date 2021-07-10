"Аэрофлот" попросил пассажиров заранее прибывать в Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из терминалов D (международные рейсы) и B (внутренние рейсы), заранее прибывать в аэропорт Шереметьево из-за проверок ПЦР-тестов на COVID-19 и затруднений дорожного движения. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

"В связи реконструкцией привокзальной площади Терминала B и возведением станции Аэроэкспресса, в районе Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево могут наблюдаться затруднения дорожного движения", - отмечает авиакомпания.

Аналогичная просьба касается пассажиров, вылетающих заграницу, поскольку в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось.

Ранее в соцсетях писали об огромных очередях из пассажиров в Шереметьево. Директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова объяснила ситуацию необходимостью проверки документов, связанных с COVID-19.