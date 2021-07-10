Анна Нетребко выступит на стадионе в Афинах

Одна из лучших сопрано в мире Анна Нетребко вместе с другими оперными звездами Анитой Рачвелишвили, Юсифом Эйвазовым и Димитрием Платаниасом выступит в субботу в Греции на самой большой площадке под отрытым небом, стадионе "Панатинаикос" в Афинах. Также на сцене - оркестр Греческой национальной оперы под управлением выдающегося французского дирижера Филиппа Огена. Об этом сообщает Euronews.

Концерт приурочен к 150-летней годовщине мировой премьеры оперы "Аида", которая состоялась 24 декабря 1871 года в Каире и произвела настоящий фурор.

Анна Нетребко рассказал, что с нетерпением ждет выступления в таком удивительном месте с богатейшей историей. "Мы подготовили для вас потрясающую программу Верди. Это действительно очень-очень солидная опера, и есть несколько великолепных певцов", - отметила она.

Символично, что греческая национальная опера отметит возвращение к живым выступлениям на стадионе, на котором прошли первые в современной истории Олимпийские игры.