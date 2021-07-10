Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ

Решение минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом со стороны Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пояснив, что речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой.

Дипломат отметил, что американская сторона вновь не предоставила никакой конкретики по поводу того, какие именно нарушения были выявлены. "Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в Facebook.

Антонов подчеркнул, что такой подход не выдерживает критики, налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа предприятий РФ к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей США о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений, заключил посол.

Напомним, в пятницу министерство торговли США существенно расширило свой так называемый черный список. В обновленный санкционный перечень попали свыше 30 ранее не фигурировавших в нем иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. В их числе оказались более 10 компаний из Китая, а также три юридических и три физических лица из России. В списке также организации, базирующиеся или имеющие представительства в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.