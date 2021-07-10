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10.07.2021 02:13
Рубрика: Власть

Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Решение минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом со стороны Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пояснив, что речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой.

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Дипломат отметил, что американская сторона вновь не предоставила никакой конкретики по поводу того, какие именно нарушения были выявлены. "Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в Facebook.

Антонов подчеркнул, что такой подход не выдерживает критики, налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа предприятий РФ к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей США о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений, заключил посол.

Напомним, в пятницу министерство торговли США существенно расширило свой так называемый черный список. В обновленный санкционный перечень попали свыше 30 ранее не фигурировавших в нем иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. В их числе оказались более 10 компаний из Китая, а также три юридических и три физических лица из России. В списке также организации, базирующиеся или имеющие представительства в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.

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