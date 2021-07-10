Постановление правительства Астраханской области от 9 июля 2021 года № 300-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 09.07.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 16 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила):

- в подпункте 16.1.7 подпункта 16.1 цифры "70" заменить цифрами "50";

- дополнить подпунктом 16.9 следующего содержания:

"16.9. Санаторно-курортным организациям (санаториям), организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания на территории Астраханской области, субъектам туристической индустрии обеспечить с 08.08.2021 прием и размещение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) при наличии у них одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня вселения (размещения);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня вселения (размещения).".

1.2. В подпункте 17.8 пункта 17 Правил:

- в абзацах пятом, шестом цифры "75" заменить цифрами "50", дополнить словами ", а также при условии наличия у лиц, прибывших на территорию Астраханской области с целью участия в указанных мероприятиях, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию Астраханской области";

- в абзаце десятом цифры "70" заменить цифрами "50".

1.3. Правила дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:

"20. Установить, что с 08.08.2021 деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в сфере общественного питания, культуры, физической культуры и спорта, услуг по демонстрации кинофильмов допускается при наличии у получателей услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня получения услуги);

- документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня получения услуги.

21. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, проведение данных мероприятий, оказание указанных услуг в период с 23:00 до 06:00 часов, за исключением:

- оказания предприятиями (объектами) общественного питания услуг по реализации продукции общественного питания и покупных товаров на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, по доставке заказов;

- оказания предприятиями (объектами) общественного питания услуг по обеспечению питанием работающих в ночное время работников организаций (индивидуальных предпринимателей), на территориях которых расположены указанные предприятия (объекты) общественного питания, с обеспечением невозможности доступа иных посетителей (покупателей) в помещения указанных предприятий (объектов) общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (на объектах дорожного сервиса) и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения в Астраханской области.".

2. Постановление вступает в силу с 12.07.2021.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







