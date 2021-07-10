Указ главы Республики Бурятия от 9 июля 2021 года № 212 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202):

1.1. Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"Беременным женщинам в период с 12 июля 2021 года по 31 июля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Лицам, указанным в абзацах первом, втором и четвертом настоящего пункта, режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.".

1.2. В пункте 1.7:

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.7. Лицам, находящимся на территории муниципального образования "Кабанский район", с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно, кроме имеющих сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:".

1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Лицам, находящимся на территории муниципального образования "Кабанский район", иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при следовании к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (не приостановленной в соответствии с настоящим указом) - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.".

1.3. В пункте 5:

1.3.1. Абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:

"5. Приостановить с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон.

Установить с 12 июля 2021 года особый режим посещения гражданами парков, скверов, парковых зон государственных учреждений культуры, который предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок с соблюдением социального дистанцирования, с обеззараживанием территории и наружных поверхностей объектов на открытых пространствах в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.3.2. Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

"Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год, разрешить без привлечения зрителей, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии обеспечения контроля доступа участников на мероприятия при наличии результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, сертификата о наличии прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19).

Приостановить с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно работу аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.".

1.4. Пункты 7.1 - 7.8 изложить в следующей редакции:

"7.1. С 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно на территории муниципального образования "Кабанский район" работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения, за исключением обслуживания лиц, проживающих в них, а также на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций на территории организации.

Приостановить по 25 июля 2021 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Возобновить с 12 июля 2021 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением случаев, указанных в абзацах первом и третьем настоящего пункта, при условии:

окончания работы, оказания услуг не позже 22.00 часов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения и оказывающих услуги питания для проживающих;

рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.

7.2. С 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно на территории муниципального образования "Кабанский район" работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений, предприятий непродовольственной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов, сим-карт);

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

продажи товаров дистанционным способом исключительно с условием доставки.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Возобновить с 12 июля 2021 года работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, предприятий непродовольственной торговли, за исключением расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район".

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 м);

контроль соблюдения арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ограничить по 25 июля 2021 года включительно режим работы торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров до 22.00 часов.

Объектам розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами обеспечить регулирование численности покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м, в том числе путем разделения потоков граждан, исключающее скопление у касс, в помещениях торгового зала, перед входом (выходом) в торговый зал, в холлах, коридорах, лифтах и в иных местах общего пользования объектов розничной торговли.

7.3. С 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно работу кинотеатров.

7.4. С 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно работу компьютерных клубов.

7.5. Возобновить с 12 июля 2021 года работу парикмахерских, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район", при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта.

Оказание услуг парикмахерскими, СПА-салонами, салонами красоты, маникюрными салонами, массажными салонами, саунами, соляриями и иными объектами, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, с 12 июля 2021 года по 25 июля 2021 года включительно осуществлять только по предварительной записи.

7.6. Возобновить с 12 июля 2021 года деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, автомойке транспортных средств, за исключением расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район".

На территории муниципального образования "Кабанский район" разрешается деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, автомойке транспортных средств, задействованных в рамках исполнения договоров с предприятиями и организациями, не приостановившими деятельность.

7.7. С 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно деятельность находящихся на территории муниципального образования "Кабанский район" организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, за исключением организаций, указанных в приложении № 4 к настоящему указу.

7.8. С 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за исключением дежурных групп), расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район".

Возобновить с 12 июля 2021 года работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за исключением расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район", при условии соблюдения следующих санитарно-эпидемиологических требований:

- обязательная термометрия воспитанников, а также лиц, посещающих организацию (при входе);

- опрос в целях исключения приема лиц с признаками инфекционного заболевания либо контактных с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в помещении групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;

- использование приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях, регулярное проветривание помещений и др.

Посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, организовать в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Приостановить с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно работу автошкол и иных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район".

Возобновить с 12 июля 2021 года работу автошкол и иных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, за исключением расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район".

Профессиональным образовательным организациям, реализующим основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, организовать работу в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Образовательным организациям всех форм собственности, реализующим программы дополнительного образования, осуществлять оказание услуг по дополнительному образованию в дистанционном режиме.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно работу бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов, расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район".

Возобновить с 12 июля 2021 года работу бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов, за исключением расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район", при условиях:

- соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- предоставления гражданами сертификата профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до предоставления услуги, за исключением лиц до 18 лет.

Возобновить с 12 июля 2021 года проведение репетиций, групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами всех организационно-правовых форм, за исключением творческих коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Кабанский район".".

1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно деятельность библиотек, музеев и иных учреждений, оказывающих подобные услуги, расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район".

Возобновить с 12 июля 2021 года деятельность библиотек, читальных залов государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия "Государственный архив Республики Бурятия" при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с наполняемостью читального зала в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта.

Возобновить с 12 июля 2021 года деятельность музеев и иных учреждений, оказывающих подобные услуги, при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организацию услуг в форме индивидуальных либо групповых экскурсий с количеством не более 10 человек, запрета на проведение массовых мероприятий.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно оказание услуг с очным присутствием граждан театрально -зрелищными учреждениями, организациями культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенными на территории Республики Бурятия, оказание концертно-зрелищных услуг частными организациями.".

1.7. Пункт 10.16 изложить в следующей редакции:

"10.16. Рекомендовать осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше, работников из числа беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.8. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Приостановить до 25 июля 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки, за исключением выездов мобильных групп.".

1.9. Пункты 14.5, 14.6 изложить в следующей редакции:

"14.5. Приостановить до 25 июля 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки, за исключением выездов мобильных групп.

14.6. Предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением муниципальных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.10. Абзацы второй, третий пункта 15.11 изложить в следующей редакции:

"плановую госпитализацию взрослых пациентов в стационары медицинских организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности, за исключением случаев лечения онкологических заболеваний, в том числе злокачественных новообразований крови, сердечно-сосудистых заболеваний, оперативных вмешательств при болезнях глаза, нефрологических пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии;

посещение взрослыми пациентами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в плановом порядке, за исключением вакцинации населения, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, получения стоматологической помощи;".

1.11. Пункт 18.2 изложить в следующей редакции:

"18.2. По 25 июля 2021 года включительно осуществлять предоставление государственных услуг без очного присутствия граждан в электронном виде.".

1.12. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения на территории Республики Бурятия осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа осуществлять при условии их наполняемости не более 75 % от проектной вместимости организации отдыха детей, деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Приостановить до особого распоряжения деятельность лагерей палаточного типа на территории Республики Бурятия.

Приостановить по 25 июля 2021 года включительно деятельность детских лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха на территории Республики Бурятия.

Установить, что в 2021 году открытие стационарных лагерей осуществляется по решению Штаба.

Санаторно-курортные организации (санатории), являющиеся градообразующими, определяют перечень сотрудников, подлежащих лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и периодичность его проведения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения (далее - коллективные средства размещения), расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район", за исключением:

- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

- лиц, проживающих на момент 00.00 часов 27 июня 2021 года;

- организованных туристических групп и туристов, которые забронировали и заплатили за бронирование до 23 июня 2021 года за проживание в коллективных средствах размещения в период с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года;

- коллективных средств размещения, заключивших договоры с организациями, работающими вахтовым методом, на организацию временного пребывания работников.

Коллективные средства размещения, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, должны быть классифицированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц" и (или) категорированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспортов безопасности этих объектов".

Заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляется при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", а также предоставления гражданами сертификата о наличии профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА на наличие вирусных антигенов, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения (за исключением лиц до 18 лет).

При передвижении по территории Республики Бурятия иногородние туристы представляют однократно результаты исследования методом ПЦР, при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия на территорию Республики Бурятия.

Возобновить с 12 июля 2021 года прием и размещение граждан в санаторно-курортных учреждениях Республики Бурятия при условии получения сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней до дня размещения.".

1.13. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществлять по предварительной записи.".

1.14. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Рекомендовать судам общей юрисдикции, действующим на территории муниципального образования "Кабанский район", приостановить проведение судебных заседаний с очным участием граждан в период с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно.".

1.15. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

"27. Рекомендовать Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Гоге А.А.) совместно с главой муниципального образования "Кабанский район" (Сокольников А.А.), Управлению ГИБДД МВД по Республике Бурятия (Минаев Л.К.) организовать посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на оз. Байкал в Кабанском районе в период с 27 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно.

Установить, что основаниями для выезда из г. Улан-Удэ на территорию вышеуказанного муниципального образования являются наличие у граждан прописки, документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение (жилой дом), дачный садовый участок, расположенных на соответствующей территории, а также следование в составе организованной туристической группы к месту коллективного размещения.".

1.16. Пункт 29 приложения № 4 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 12 июля 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







