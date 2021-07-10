Чем привлекает знатоков сезон охоты на бекаса в Беларуси

Для тех, кто считает себя страстным любителем лесных прогулок с ружьем, находясь с детства под впечатлением тургеневских "Записок охотника", белорусские просторы дают уникальную возможность насладиться неповторимым "охотничьим счастьем".

И не только на крупных животных, включая зубров. Не менее популярны в Синеокой поиски в тенистых пущах и на лугах пернатой дичи, например, бекаса, рябчиков, тетерева и глухаря, вальдшнепа и куропатки, казарка и лысухи, фазана, баклана и даже цапли.

Кстати, в эту субботу, 10 июля, в республике открылся сезон охоты именно на бекаса, уточняет БЕЛТА, ссылаясь на информацию Белорусского общества охотников и рыболовов. Этой болотной птахе с длинным клювом обязан своим названием большой отряд пернатых, поясняют зоологи, уточняя, что он содержит почти девяносто разновидностей птиц. А за свой острый и прямой клюв потенциальный охотничий трофей получил когда-то свое название: в переводе с французского языка бекас и означает "клюв".

Бекас, утверждают знатоки здешних мест, может взлететь из любого места и направление его полета, чаще всего, непредсказуемо. Так что охотники и их четвероногие помощники постоянно испытывают восторг и азарт. Понятно, что он будет стремительно возрастать, когда твоему напарнику улыбнулось счастье, а ты, увы, промахнулся.

Комментируя регламентирующий документ о правилах "охоты и ведения охотничьего хозяйства", в белорусских хозяйствах уточнили, что сезон на бекаса продлится до второй субботы августа, но только в светлое время суток. Охотиться можно будет с помощью ловчих птиц, а также и из ружья.

Правда, существуют и определенные ограничения. Разрешено применять "гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью", - напоминают в БООР и добавляют, что охота с подхода разрешена только с охотничьей собакой. Кстати, с одной легавой, спаниелем или ретривером могут охотиться не более трех человек.

В этом месяце, напоминают в хозяйствах РБ, продолжается сезон охоты и на самца косули, разрешена также охота на кабана и волка, лисицу и енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цапель.

А вообще, как известно, индивидуальная и загонная охота в зависимости от сезона и пожеланий клиентов, осуществляется в лесах Беларуси на благородного и пятнистого оленя, лося, зубра, лань европейскую, серну и косулю, горностая, норку, выдру речную, бобра речного, зайца и белку.