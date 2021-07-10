Чем вредна постоянная доливка моторного масла

Так называемый "масложор", к сожалению, не редкое явление, вот только ответные меры автовладельцы предпринимают совершенно разные вплоть до регулярной, практически ежедневной доливки масла, а то и вовсе игнорируют процесс повышенного расхода лубриканта. Разберемся, чем опасны такие схемы.

С недоливом и переливом масла все более или менее понятно. При дефиците смазывающей жидкости в моторе начинают формироваться воздушные пробки, блокирующие масляные протоки.

Трущиеся детали силового агрегата в результате начинают работать посуху, что приводит к быстрому износу распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов, а в конечном итоге силовой агрегат ждет весьма неприятный финал - заклинивание поршней.

Следствием перелива масла в свою очередь часто становится его течь. При увеличении объема смазки на 1 литр оно гарантированно начнет пробиваться через резиновые сальники и уплотнители. От подтеканий может в итоге пострадать какой-нибудь электронный блок управления, а если смазка попадет на ремень ГРМ, это может привести к его обрыву.

Однако проблема регулярного долива уходящего масла сулит не меньшую головную боль. Тем более, что очень многие владельцы хоть и замечают проблему вовремя, тем не менее не спешат отправиться на сервис. Вместо этого они докупают необходимое моторное масло и доливают его на регулярной основе так, чтобы метка на щупе находилась выше риски MIN. При этом такие владельцы верят, что небольшие порции масла на долив улучшают состав смазки.

К сожалению, практика постоянного подливания моторного масла почти так же вредна, как его недолив и перелив. Дело в том, что новый лубрикант, смешиваясь со старым, достаточно быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные свойства. А именно - деградирует основа масла, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе постоянный долив масла может вызвать образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы с мотором.

"Знатоки" могут сказать, что такие последствия можно исключить, если параллельно с регулярным доливом масла почаще менять масляный фильтр. Отчасти это так. Однако фильтр сам по себе не обеспечивает восстановления качества масла. Отчасти это связано с тем, что масло с отложениями, оседающее в картере, может и не проходить через фильтр, к примеру, при запуске холодного мотора или при движении под серьезной нагрузкой.

К примеру, при езде на высоких оборотах или при значительном повышении вязкости масла (например, на холодном моторе) значительная часть лубриканта направится через байпасный клапан фильтра вместе с накопившимися загрязнителями в обход фильтрующего элемента. В этом случае от загрязнений будут страдать не только трущиеся детали силового агрегата, но и масляный насос, поскольку "отработка" попадает прямо из картера через простейший сетчатый фильтр грубой очистки.

Иными словами смазка при постоянном ее доливе и даже при смене фильтров продолжит деградировать, и двигатель достаточно быстро начнет закоксовываться - в камерах сгорания, на поршнях и поршневых кольцах рано или поздно образуются кокс, нагар, смолистые или лаковые отложения. Впоследствии кольца внутри поршня становятся малоподвижными, как говорят специалисты, "залегают". В результате в цилиндрах падает компрессия, попадание масла в цилиндры усиливается, в еще большей степени растет "масложор" и потребление топлива.

В то же время при падении уровня смазки в моторе не стоит паниковать. Масло может уходить по естественным причинам, в частности при работе силового агрегата под нагрузкой, езде на высоких оборотах, в горной или пересеченной местности. При таком раскладе имеет смысл изучить мануал, чтобы представлять, в каких пределах угар является нормальным для конкретного мотора.

Обратите особое внимание на место, где "ночевал" ваш автомобиль. Вполне возможно, проблема связана с течью какого-либо сальника или прокладки, о чем просигнализируют лужицы масла на дороге. Такие неполадки можно достаточно быстро устранить на сервисе, и ремонт в данном случае вас не разорит.

Вывод очевиден - не усугубляйте ситуацию. При первых признаках "масложора" направляйтесь на сервис или как минимум слейте старое масло, промойте мотор и залейте новый лубрикант.

К слову, промывочная жидкость имеет ингредиенты, которая растворяет и убирает налет на деталях силового агрегата. В ее состав входят присадки, растворяющие грязь и выводящие шлак, а также компоненты для устранения дефектов и царапин на поверхности мотора. Свежее же масло способно отчасти восстановить эластичность стареющих резинотехнических элементов. И это еще один повод не мешкать с заменой смазочных материалов при резком повышении их расхода.